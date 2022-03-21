21 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Последствия ледяного шторма во Владивостоке (2020) | Фото: КГБУ &quot;Приморская авиабаза&quot;

Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение

В ближайшие три дня в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Штормовое предупреждение объявило региональное отделение МЧС с пометкой о гололедице на дорогах.

"В связи с неблагоприятными погодными явлениями (22-24 марта) специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности", - сообщают в ведомстве.

Спасатели рекомендуют проверить надежность закрытия окон и дверей, не жечь костры и по возможности отключить бытовые электроприборы. На улице предпочтительно держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий передач, деревьев, водоемов и промышленных объектов. Также необходимо помнить, что сильный ветер способен сорвать баннеры, часть кровли или стекла. Туристические походы также следует отложить.

Автомобилистам также стоит быть осторожными. Им спасатели посоветовали при поездках на дальнее расстояние взять с собой минимальные средства спасения: лопату, трос, топор. При себе необходимо иметь заряженный телефон, термос с горячим чаем, запасную одежду и самим быть одетыми по погоде.

Гололед же представляет опасность, как для водителей, так и для пешеходов. Напомним, что синоптики заявили о снегопаде, который будет накрывать Екатеринбург до середины рабочей недели.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи нужно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Теги: штормовое предупреждение, МЧС, ветер



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