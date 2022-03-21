В Нижнем Тагиле ищут рецидивиста, который выносит все из съемных квартир

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает мужчину, который похищает вещи из съемных квартир. Он уже является фигурантом целого ряда уголовных дел.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, разыскивается Евгений Ознобихин 1996 года рождения, неоднократно судимый. Последний раз он отбывал наказание в исправительной колонии в Ивделе за грабеж и угон, откуда освободился в апреле 2021 года.

По данным следствия, тагильчанин снимает квартиры посуточно по объявлениям, размещенным на популярном сайте, оплачивает сутки проживания. Потом по телефону просит владельцев продлить аренду на некоторое время, обещая оплатить позже, а в итоге съезжает, прихватив всю ценную бытовую технику и мебель.

По данным МВД, в конце февраля Ознобихин был задержан полицейскими по подозрению в грабеже в отношении одного из владельцев квартиры, которую снимал: тогда рецидивист попросил молодого человека приехать на улицу Булата Окуджавы, пообещав заплатить за проживание, а вместо этого похитил у хозяина все деньги. Тогда по факту грабежа было возбуждено дело. Суд отправил Евгения под домашний арест, но тот скрылся от следствия и продолжил свою преступную деятельность.

Так, буквально накануне в отдел полиции №16 обратился 68-летний житель Ленинского района, который сообщил, что тагильчанин похитил из арендуемой квартиры телевизор, холодильник, стиральную машину, мягкую и корпусную мебель. Ущерб пенсионеру составил около 100 тысяч рублей.

У сыщиков есть все основания полагать, что в инциденте замешан Ознобихин. Как уточнили в МВД, в настоящее время в отношении него расследуется сразу три уголовных дела по фактам краж и одно – по факту грабежа.

"Сотрудники полиции просят жителей Нижнего Тагила, которые сдают жилье в аренду, быть внимательными с возможными арендаторами. Возможно, этот молодой человек оставил без техники и вашу квартиру. Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого Ознобихина, позвонить в дежурную часть МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефону (3435) 47-70-02 или на линию 02", - добавили в ведомстве.