Спикер Совфеда: экономика Югры твёрдо стоит на ногах, округ аккумулирует в себе всё самое лучшее

В Югре с двухдневным рабочим визитом побывала председатель Совета Федерации. Валентина Матвиенко работала в Когалыме и Сургуте. Ей показали, как предприятия округа на фоне социально-экономической турбулентности поддерживают работников нефтегазовой отрасли, а также на конкретных примерах продемонстрировали устойчивость всей экономики округа. Подробнее – в материале Накануне.RU.

Программа визита была обширной – от встречи Матвиенко с руководством региона до посещения различных производственных предприятий, социальных и культурных объектов. В Когалыме спикер Совфеда провела совещание о работе в регионе "Лукойла", вместе с уральским полпредом Владимиром Якушевым и главой автономии Натальей Комаровой посетила производственные предприятия, медицинский центр, спортивно-культурный комплекс, культурно-выставочный центр Государственного Русского музея, филиал Государственного Академического Малого театра. В Сургуте прошла встреча с полпредом президента УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Югры Натальей Комаровой. Также в рамках визита делегация посетила Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства, ДИ "Нефтяник", центр политехнической подготовки ПАО "Сургутнефтегаз".

"Вижу, как активно развивается округ. Это результат труда жителей, эффективного управления губернатора, её команды и взаимодействия градообразующих предприятий. "Лукойлу" – 30 лет, это годы созидания под руководством Вагита Алекперова. Когалым на меня произвел неизгладимое впечатление. Он – развивающийся, благоустроенный. Видно, с какой любовью компания относится к жителям города", - сказала во время визита в Когалым Валентина Матвиенко.

Она добавила, что "Лукойл" и "Сургутнефтегаз" – не только крупнейшие налогоплательщики округа, но и социально ориентированные организации.

"Когалым выглядит лучше любого европейского города. Только в Европе нет снега, а у нас он есть, белый и искристый. "Сургутнефтегаз" поступает идеологически правильно – основной центр организации зарегистрирован в Сургуте, это влечёт более качественное отношение к городу", - сказала Матвиенко.

Владимир Якушев отметил, что социально ориентированные компании есть во всех регионах УрФО. Они активно участвуют в развитии инфраструктуры регионов, реализации национальных проектов, поддерживают отрасли, которым требуется помощь.

Улучшение социальной жизни горожан продолжится. Во время совещания о работе "Лукойла" в Югре, состоявшегося в Когалыме, президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов и Наталья Комарова подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2022 г. Документ продлил поддержку компанией социальной сферы региона: строительство и реконструкцию социальной и инженерной инфраструктуры в Когалыме, обустройство лыжной трассы в Лангепасе, благоустройство общественных и дворовых территорий в Урае. В Покачи будет создана территория активного отдыха с лыжной базой.

Запланированы ремонт стадиона муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Районная детско-юношеская спортивная школа" в посёлке городского типа Междуреченский, обустройство дворовых территорий в Кондинском районе, строительство физкультурно-спортивных комплексов в Нижневартовском и Сургутском районах. Будет оказана поддержка коренным малочисленным народам Севера, продолжится проведение конкурса социальных и культурных проектов. Общая сумма социальных инвестиций в регионе составит около 1,5 млрд руб.

Показали гостям различные объекты, построенные при участии "Лукойла". Первым из них стал спортивно-культурный комплекс "Галактика", открытый в 2016 г. Его площадь – около 30 тыс. "квадратов". По мнению жителей, достоинство комплекса – океанариум мирового класса "Акватика", состоящий из 32 аквариумов, объем самого большого составляет 3,5 млн л. Кроме того, в "Галактике" размещены аквапарк "На гребне волны" с аттракционом "Флоурайдер" для начинающих и профессиональных серфингистов; субтропическая оранжерея "Семь садов", фитнес-центр, кинотеатр с четырьмя залами, батутный парк, центр семейного отдыха, детская игровая зона, скалодром, боулинг.

После гости посетили построенный при участии "Лукойла" и открытый в сентябре 2021-го теннисный центр. Его общая площадь – почти 6,5 тыс. кв. м. Спортивный объект вмещает четыре теннисных корта. Отделение тенниса открыто на базе спортивной школы "Дворец спорта". Тренеров сейчас ищут. Идёт формирование детских и взрослых групп, составляется сетка тренировочного процесса. Предусмотрена организация занятий для многодетных семей, маломобильных групп населения, ветеранов спорта на льготной основе. Также членам делегации в культурно-выставочном центре презентовали новую выставку из фондов Государственного Русского музея "Женщины в русском искусстве". Выставка представляет взгляд художников разных эпох и школ на образ женщины, ее место и роль в российской культуре последних трех столетий: XVIII – XX вв. Отметим, филиалы Русского музея и Малого театра построены в Когалыме также при помощи компании "Лукойл".

Во время визита в Сургут спикеру Совета Федерации показали перинатальный центр. Возможности учреждения позволяют оказывать первичную, специализированную и высокотехнологичную помощь жителям северного региона, в том числе приарктических территорий. В центре расширены возможности неонатальной хирургии, детской реабилитации как на амбулаторном этапе, так​ и в стационаре, диагностическая база. На новых площадях учреждение готово принимать до 10 тыс. родов год. С 15 декабря 2021 г. на базе нового медицинского комплекса начали работу амбулаторно​ поликлинические подразделения, с 21 декабря 2021 г. запущен круглосуточный стационар, открыты родильные отделения, отделения выхаживания новорожденных, реанимационные подразделения.

"Ханты-Мансийский автономный округ аккумулирует в себе всё самое лучшее, здесь прекрасные, развивающиеся города. В таких условиях и врачам приятно работать", - отметила во время экскурсии по центру Матвиенко.

Сегодня очень важно, полагает Матвиенко, слышать людей, запросы промышленности, бизнеса, чтобы руководители регионов, полпреды могли принимать эффективные, точечные меры для снижения негативного эффекта западных санкций.

"Все мы должны работать, как одна команда. Очень важно не допустить снижения уровня жизни населения. Меры социальной поддержки должны стать ещё более адресными, направленными в первую очередь на поддержку семей с детьми, людей, имеющих низкий доход", - сказала Матвиенко.

При этом фундамент для такого развития заложен крепкий. Наталья Комарова рассказала, как инициированное Югрой внесение изменений в Налоговый кодекс в части расширения периметра месторождений, попадающих под действие налога на дополнительный доход, в случае принятия закона повлияет на экономику региона.

"В результате мы будем добывать 13,3 млн т нефти, из них больше 11 млн – на нашей территории, дополнительные поступления в федеральную казну составят свыше 60 млрд руб. Около 40 млрд руб. будет привлечено в основной капитал в виде инвестиций. В эксплуатацию, перспективную разработку будет вовлечено более 80 млн запасов т нефти", - сказала губернатор.

Подводя итог своего визита в округ, Матвиенко отметила, что "нефтяные и газовые компании – это суперсовременные, высокотехнологичные предприятия, построившие новые, современные цепочки, включая подготовку и переподготовку кадров".

"Они внедряют новейшие технологии. В ходе встреч с руководством компании "Лукойл" я поняла, что она твёрдо стоит на ногах и не намерена сокращать темпы развития, - отметила Валентина Матвиенко. – Нефтегазовые компании региона уверенно себя чувствуют, так как потребность в дополнительных объемах нефти и газа растёт. При этом эти предприятия делают очень многое для людей в самых разных сферах, включая здравоохранение, культуру, спорт и другие. Все планы по развитию социальной инфраструктуры, намеченные до 2025 г., реализуются, компании вносят огромный вклад в социальное, экономическое развитие страны".

Отметим, ПАО "Сургутнефтегаз" в 2021 г. выделило более 7 млрд руб. на объекты социального назначения, в том числе более 4,7 млрд руб. – по соглашению о сотрудничестве с правительством Югры. План мероприятий по строительству, капитальному ремонту и содержанию объектов социального назначения на 2022 г. предусматривает объем вложений, сопоставимый с величиной затрат прошлого года.

В силу того, что Югра – основной регион деятельности ПАО "Сургутнефтегаз", компания активно финансирует различные социально-экономические проекты как в Сургуте, так и в Сургутском районе. На территории округа для работников компании возводят комфортное жильё. Финансирует организация содержание объектов культурного, лечебно-профилактического и образовательного назначения. Дворец искусств "Нефтяник", здание которого, уникальное по форме и функциональному содержанию, построено "Сургутнефтегазом" и открыто осенью 2016 г., стал площадкой для выступления ведущих российских творческих коллективов, среди которых – Симфонический оркестр Мариинского театра, Академический Малый драматический театр – Театр Европы, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Театр балета Бориса Эйфмана и Государственный камерный оркестр джазовой музыки Олега Лундстрема. Спектакли столичных театров может посетить любой югорчанин и гость округа.

Кроме того, компания за счёт собственных средств построила и содержит уникальную сибирскую здравницу – санаторий "Кедровый Лог", расположенный в парковой зоне Сургута. Также она ежегодно направляет около 1 млрд руб. на подготовку и развитие персонала. Обучение сотрудников проводится не только на базе корпоративных учебных подразделений, но и ведущих вузов страны.