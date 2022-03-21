21 Марта 2022
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УрГЭУ, вуз, студенты (2021) | Фото: Накануне.RU

Минобрнауки РФ: "Два года в "рваном" режиме в пандемию неизбежно сказались на качестве образования"

В Министерстве высшего образования и науки РФ внезапно признали, что два года обучения в "рваном режиме" негативно сказались на качестве образования. Примечательно, что снижать стоимость обучения или отказываться от дистанта то же самое ведомство все эти годы считало не обязательным.

"Два года в "рваном" режиме в период пандемии неизбежно сказались на качестве образования. Сегодня нужно поработать индивидуально со студентами, провести срез знаний. Это время нужно продуктивно использовать для устранения пробелов. Студенты должны быть активно вовлечены в исследовательскую деятельность", - приводит пресс-служба Минобрнауки РФ слова главы ведомства Валерия Фалькова со встречи с ректорами российских вузов.

Теги: минобрнауки, высшее образование, качество образования, пандемия, дистант



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