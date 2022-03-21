В зоопарк Челябинска привезли львенка

В челябинский зоопарк привезли пятимесячного львенка. В течение месяца он будет находиться на карантине и проходить все обязательные ветеринарные мероприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе учреждения.

Львенка привезли из Барнаульского зоопарка. Отмечается, что с юного возраста он контактировал с людьми, очень расположен к человеку, не проявляет агрессии. Имя львенку выберут жители города.

Напомним, 5 декабря в зоопарке умер лев Ричард, которому был 20 лет.