В Тюмени экс-чиновникам предъявлено обвинение в мошенничестве на 60 миллионов

Бывшему начальнику отдела управления земельного фонда управления Росимущества по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, двум бывшим сотрудникам этой же организации, а также двум гражданским лицам предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Тюменской области.

По версии следствия, обвиняемые в 2021 г. похитили право на земельный участок, площадью чуть менее 10 га, расположенный в Тюменском районе. Похищение было организовано под видом сделки купли-продажи между Росимуществом и коммерческой организацией. Ущерб от действий группы оценивается в размере не менее 60 млн руб.

Четверо подозреваемых арестованы, пятый направлен под домашний арест.

"В рамках дела следователи провели обыски по местам работы и жительства обвиняемых, изъята вся необходимая документация и наличные денежные средства в размере свыше 30 млн, рублей, полученные преступным путем, допрашиваются свидетели", - говорится в сообщении СКР.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.