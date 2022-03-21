21 Марта 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

В Тюмени экс-чиновникам предъявлено обвинение в мошенничестве на 60 миллионов

Бывшему начальнику отдела управления земельного фонда управления Росимущества по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, двум бывшим сотрудникам этой же организации, а также двум гражданским лицам предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Тюменской области.

По версии следствия, обвиняемые в 2021 г. похитили право на земельный участок, площадью чуть менее 10 га, расположенный в Тюменском районе. Похищение было организовано под видом сделки купли-продажи между Росимуществом и коммерческой организацией. Ущерб от действий группы оценивается в размере не менее 60 млн руб.

Четверо подозреваемых арестованы, пятый направлен под домашний арест.

"В рамках дела следователи провели обыски по местам работы и жительства обвиняемых, изъята вся необходимая документация и наличные денежные средства в размере свыше 30 млн, рублей, полученные преступным путем, допрашиваются свидетели", - говорится в сообщении СКР.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Теги: Росимущество, земельный участок, мошенничество, уголовное дело, обвинение



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