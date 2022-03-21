21 Марта 2022
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Коллаж, военные Z, российские военные на Украине (2022) | Фото: Накануне.RU

В Краснодаре мужчину приговорили к штрафу в 30 тысяч за плевок в букву Z

Прикубанский суд Краснодара назначил штраф в 30 тыс. руб. мужчине, плюнувшему в плакат с буквой Z. Суд счел, что это оскорбление символа Вооруженных сил РФ.

32-летний Александр плюнул в знак Z, когда остановился рядом с плакатом на красный сигнал светофора. Его действия запечатлел видеорегистратор соседней машины, а ее хозяин, видимо, счел, что нужно доложить в правоохранительные органы. Через некоторое время Александра задержали, пишет Telegram-канал Baza.

В суде мужчина пояснил, что таким образом выразил свое отношение к спецоперации на Украине. При этом он признал, что плевать во что бы то ни было — некрасиво.

Судья заключил, что буква Z символизирует ВС РФ, а значит, мужчина дискредитировал российскую армию.

Теги: штраф, дискредитация, плевок, суд



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