Клейменов: До акции в эфире Овсянникова связывалась с английским посольством

Заместитель гендиректора "Первого канала" Кирилл Клейменов заявил, что редактор зарубежных новостей Марина Овсянникова перед провокацией в прямом эфире говорила с английским посольством.

Представитель телеканала назвал предательством поступок своей коллеги.

"Эмоциональный порыв - это одно. А предательство - совсем другое", - отметил Клейменов.

По его словам, "когда человек предает свою страну <…> холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус <…> это всегда личный выбор человека".

Ранее ведущая программы "Время" Екатерина Андреева прокомментировала инцидент с плакатом, с которым в эфир передачи ворвалась ее коллега. Она назвала редактора "воровкой на доверии" и "предательницей".

Напомним, 14 марта Овсянникова в прямом эфире программы "Время" на Первом канале вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой и развернула антивоенный плакат, посвященный украинской теме.

СКР начал доследственную проверку в отношении Овсянниковой наличие в ее действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ")". По этой статье ей может грозить наказание от штрафа в размере 700 тыс. руб. и более до лишения свободы на срок от трех до 15 лет.

15 марта суд оштрафовал редактора Первого канала на 30 тыс. руб. за административное нарушение. Отмечалось, что административка была возбуждена не за демонстрацию плаката, а за призывы, прозвучавшие в заранее записанном Овсянниковой антивоенном видеокомментарии.