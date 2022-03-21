Куйвашев подписал указ об увеличении премий местным чиновникам

С 1 апреля 2022 года минимум 26 чиновников начнут получать повышенную премию. Соответствующий указ подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Сумма вычисляется, исходя из официально установленных окладов.

Увеличение ежемесячного денежного поощрения с 4,3 до 4,7 должностного оклада коснутся: вице-губернатора, первого заместителя губернатора и заместителя губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области. С 3,7 до 4,1 должностного оклада - заместителю губернатора и заместителя губернатора - министра. С 2,3 до 2,7 оклада - министра региона, директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области и директора департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области.

Напомним, что в середине декабря на заседании городской думы Екатеринбурга был утвержден проект решения об оплате труда высшего должностного лица города Алексея Орлова. С 1 января 2022 года оклад градоначальника составил 63 тыс. 902 рубля. Помимо этого мэру также полагаются ежемесячные поощрения в размере трех должностных окладов, доплата за работу с государственной тайной и отпускные в размере двух окладов. Изменения в проекте допустили, что глава города будет получать 90% от оклада губернатора.

По словам источников в городской администрации, глава Екатеринбурга ежемесячно получает зарплату в 300-350 тыс. рублей, в то время как мэры Перми, Казани, Ханты-Мансийска и Салехарда получают свыше 400 тыс. рублей. Для представителей гордумы оклады равны 57 тыс. 512 рублей, 51 тыс. 762 рублей и 46 тыс. 9 рублей соответственно, для представителей Счетной палаты - 51 тыс. 762, 46 тыс. 9 и 41 тыс. 408 рублей, а для руководителей избиркома - 51 тыс. 762 и 46 тыс. 9 рублей.

Их зарплаты также состоят из должностного оклада и дополнительных выплат, в число которых входит и ежемесячное поощрение. Оно, в зависимости от занимаемой должности, может начинаться от 1,8 оклада и доходить до 2,6 оклада.