В Мариуполе остаются несколько тысяч бойцов нацбатальонов, - Пушилин

В Мариуполе остались еще несколько тысяч представителей националистических батальонов, они продолжают обороняться, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что их основной укрепрайон - это завод "Азовсталь".

Бои за город могут продлиться еще более недели, предполагает Пушилин.

Напомним, украинские власти запретили ВСУ складывать оружие и ответили отказом на предложение России оставить город в обмен на жизнь.

Тем временем, вырвавшиеся из города местные жители рассказывают, что в городе катастрофа. Люди живут впроголодь в холодных подвалах, приходилось даже пить воду из луж. При этом кварталы постоянно под обстрелами нацистов. Жительница украинского Мариуполя рассказала, что они расстреливали желавших эвакуироваться из города.