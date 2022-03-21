В Челябинске оппозиция через суд добивается отмены запрета на публичные мероприятия

Председатель челябинского отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков и Василий Московец подали в Челябинский областной суд иск к правительству области с требованием отменить запрет на проведение публичных мероприятий в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в конце февраля в Челябинской области запретили проведение публичных мероприятий, за исключением публичных мероприятий, проводимых федеральными органами исполнительной власти или правительством Челябинской области. Распоряжение правительства было опубликовано на портале правовой информации.

Ярослав Щербаков отметил, что введение запрета совпало со снижением уровня заболеваемости по коронавирусу и отменой ряда других ограничений.