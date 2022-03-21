Комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала признание участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

Комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала законопроект "Единой России" о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий, сообщает партия власти.

Инициативу партии поддержали Минобороны, Минфин, Минэкономразвития, Минтруд, Минюст, МВД, МЧС, Росгвардия, Служба внешней разведки России, ФСБ и ФСО. Она даст военнослужащим, которые задействованы в спецоперации, право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие меры соцзащиты.

Напомним, инициатива появилась в середине марта.

"Так мы скажем "спасибо" солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам и прапорщикам, офицерам, защищающим сегодня интересы страны. Сегодня десятки тысяч военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ, и Росгвардии участвуют в спецоперации на Украине. Рискуют жизнью ради безопасности нашей страны, день за днём отводя угрозу все дальше от наших границ и жителей Донбасса. Мы гордимся нашими ребятами, их мужеством и самоотверженностью, и благодарны им. Их заслуги перед нашей страной и обществом огромны", - сказал тогда секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак.