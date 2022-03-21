Meta заявила, что больше не разрешает хейтить российские власти и военных

Американская компания Meta в суде заявила, что изменила свою политику и больше не допускает русофобских высказываний и призывов к насилию над россиянами на своих площадках. За допустимость хейта в адрес российских военных и властей, напомним, ранее в РФ были забанены соцсети Instagram и Facebook, входящие в Meta. А теперь Генпрокуратура в суде добивается присвоения Meta статуса экстремистской организации.

"Компания после публичного обсуждения изменила политику... Недопустимы разжигание ненависти в отношении российских гражданских лиц, русофобия, призывы к притеснению. Мы также не допускаем призывов к убийствам глав государств", - заявил в Тверском суде Москвы адвокат, представляющий интересы компании.

Казалось бы, на этом можно было бы и разойтись миром, но российские власти, по мнению депутата-"единоросса", члена комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, теперь будут добиваться кое-чего большего: "Российский рынок может снова стать открытым для Meta, но на наших условиях. Это немедленное прекращение блокировки российских СМИ, возврат к политике нейтральности, жесткая модерация фейков и антироссийских выступлений, а также выполнение требований закона о приземлении".

Напомним, согласно закону о приземлении, компания должна открыть в России представительство. Согласно закону об экстремистских организациях, последние не имеют права открывать в России представительства.