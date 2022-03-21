21 Марта 2022
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Общество В России
Коллаж, блокировка соцсетей (2020) | Фото: Накануне.RU

Meta заявила, что больше не разрешает хейтить российские власти и военных

Американская компания Meta в суде заявила, что изменила свою политику и больше не допускает русофобских высказываний и призывов к насилию над россиянами на своих площадках. За допустимость хейта в адрес российских военных и властей, напомним, ранее в РФ были забанены соцсети Instagram и Facebook, входящие в Meta. А теперь Генпрокуратура в суде добивается присвоения Meta статуса экстремистской организации.

"Компания после публичного обсуждения изменила политику... Недопустимы разжигание ненависти в отношении российских гражданских лиц, русофобия, призывы к притеснению. Мы также не допускаем призывов к убийствам глав государств", - заявил в Тверском суде Москвы адвокат, представляющий интересы компании.

Казалось бы, на этом можно было бы и разойтись миром, но российские власти, по мнению депутата-"единоросса", члена комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, теперь будут добиваться кое-чего большего: "Российский рынок может снова стать открытым для Meta, но на наших условиях. Это немедленное прекращение блокировки российских СМИ, возврат к политике нейтральности, жесткая модерация фейков и антироссийских выступлений, а также выполнение требований закона о приземлении".

Напомним, согласно закону о приземлении, компания должна открыть в России представительство. Согласно закону об экстремистских организациях, последние не имеют права открывать в России представительства.

Теги: meta, instagram, facebook, экстремизм, хейт, русофобия



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Ранее 21.03.2022 13:11 Мск Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram – Генпрокуратура
Ранее 21.03.2022 11:44 Мск Суд в Москве начал рассматривать иск о признании Meta экстремистской организацией


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