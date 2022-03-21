Власти КНР: Безопасные полёты в стране длились 138 месяцев подряд

Управление гражданской авиации Китая сообщило, что до сегодняшней катастрофы лайнера компании China Eastern Airlines безопасность полётов в КНР удавалось поддерживать в течение 138 месяцев (более 11 лет) подряд. Совокупная продолжительность этих полётов превысила 100 млн часов. Такие показатели - рекордные для мировой гражданской авиации. Тем не менее, этот долгий период, к сожалению, прервался.

Согласно официальному сайту Управления гражданской авиации Китая, 21 марта 2022 года самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерял связь над Учжоу во время выполнения рейса Куньмин-Гуанчжоу. В настоящее время подтверждено, что самолет потерпел крушение. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.

Управление гражданской авиации направило на место происшествия рабочую группу. Точное количество жертв пока неизвестно.