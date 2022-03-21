21 Марта 2022
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Образование В России
ЕГЭ (2016) | Фото:ntpk2.ru/

Минпросвещения: Вопрос нехватки бумаги незначителен, ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя

Минпросвещения РФ заявляет, что ОГЭ и ЕГЭ в этом году пройдут вовремя, несмотря на сообщения о дефиците бумаги.

Как говорится в телеграмм-канале ведомства, вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и будет решен в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось о резком росте цен за последние дни на бумагу для офисной техники, а также о дефиците данного товара. В отдельных случаях цены в офлайн и онлайн-магазинах увеличились в четыре-пять раз.

1 марта финская химическая компания Kemira перестала поставлять в Россию хлорат натрия, с помощью которого бумага становится белой, пригодной для использования. По данным СМИ, из-за дефицита бумаги в некоторых школах Петербурга с 21 марта рекомендовали приостановить проведение Всероссийских проверочных работ, если они проводятся не в электронном виде.

Теги: бумага, егэ, минпросвещения



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