"В Индии и Китае тоже бизнесмены": в Минпромторге высказались о "помощи дружественных стран"

В Госдуме сегодня искали виноватых в ажиотажном спросе на ряд лекарств, а также на рост цен на лекарства, в том числе отечественные. Депутаты на заседании комитета палаты по охране здоровья говорили о многочисленных жалобах граждан на растущие цены. В то же время представители правительства не фиксируют заявляемое гражданами "подорожание в два-три раза".

"Роста цен в 2-3 раза на отечественные препараты – таких данных нет, - заявил замглавы Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко. – Начнем с того, что на ЖНВЛП вообще есть предельные уровни цен. По данным за 24 февраля – 16 марта, средний рост цен на препараты из этой категории составил 2%. Это много, но в пределах установленных Минздравом предельных надбавок. В группе препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП, за тот же период средний рост цен составил 5,7%. Но некоторый ажиотажный спрос на такие лекарства наблюдался и до 24 февраля". Пархоменко добавил, впрочем, что на отдельные наименования из числа ЖНВЛП рост цен составил за последние недели до 40%.

Чиновник также упрекнул СМИ, которые, по его словам, "активно поддержали ажиотажный спрос".

Заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Елена Денисова отметила, что надеяться на бескорыстную помощь в замещении западного сырья для лекарств восточным надеяться не стоит.

"Часть поставок западного сырья нам перекрыли. Мы начинаем искать в Индии и Китае. Но там же тоже бизнесмены. Они смотрят – хоп! – цены можно повысить", - отметила Денисова.