21 Марта 2022
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Общество Свердловская область
бкад, нацпроекты, дороги, нижневартовск (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Движение транспорта на развязке Луганской – Объездной закроют до конца августа

Движение транспорта на пересечении улицы Луганской и Объездной автодороги закроют почти на 5 месяцев из-за ремонтных работ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Начиная с 10 апреля и вплоть до 31 августа на участке специалисты ООО "Уралдортехнологии" будут проводить ремонт дорожного полотна. Дорожники просят горожан заранее планировать свой маршрут и отнестись с понимание к временным неудобствам.

Напомним, что для удобства автолюбителей и пешеходов, вся информация о дорожных ремонтах и имеющихся перекрытиях опубликована на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

Теги: Луганская, Объездная, движение, дорога, ремонт



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