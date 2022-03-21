"Не могли сдержать слез". В Мариуполь прибыла первая гумпомощь из России

В Мариуполь прибыли первые машины с гуманитарной помощью из России, они доставили воду и продукты питания, в том числе детского. Помощь разгрузили в больнице в Восточном районе города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин. Всего доставлено 150 тонн помощи, сообщает Общероссийский народный фронт.

"Это была чрезвычайно опасная операция, связанная с риском для жизни, потому что территория еще обстреливалась "Градами" ВСУ. Но по-другому поступить не могли — в Мариуполе острая гуманитарная катастрофа", - написал он.

Депутат Госдумы, первый зампредседателя Всероссийской организации "Боевое братство" Дмитрий Саблин, которому Пушилин выразил благодарность, отмечает, что пожилые люди не могли сдержать слез.

"Даже в освобожденных кварталах до сих пор обстрелы и люди сидят в подвалах. Особенно тяжело пенсионерам, они уже несколько недель не ели хлеба", - написал он.

Вырвавшиеся из города местные жители рассказывают, что в городе катастрофа. Люди живут впроголодь в холодных подвалах, приходилось даже пить воду из луж. При этом кварталы постоянно под обстрелами нацистов, которые творят любые преступления.

Военкор Андрей Медведев приводит отрывок из письма сестры жительницы Мариуполя Саши, которую, всю в ожогах, вывезли в Таганрог:

"В Мариуполе полный ужас. Эта Саша из Мариуполя проклинает украинских военных. Они устроили в городе эту бойню…. Жителей не выпускали, расстреливали тех, кто пытался уехать. На глазах Саши взорвали две автобуса с надписью "Дети", это была колонна машин, которую прикрывали русские... По словам Саши, украинские военные просто заходили в любую квартиру (если была нужна локация для обстрела) и убивали жильцов. Она видела, как с балкона выбрасывали людей. Когда русские вошли в город, стали спасать жителей из-под завалов... Саша проклинает Зеленского".

Бои за освобождение Мариуполя продолжаются. Украинские власти запретили ВСУ складывать оружие и ответили отказом на предложение России оставить город в обмен на жизнь.