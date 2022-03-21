21 Марта 2022
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Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Экс-советника губернатора Прикамья привлекут к ответственности за дискредитацию армии

Бывший внештатный советник губернатора Пермского края, глава благотворительного фонда "Дедморозим" Дмитрий Жебелев получил административный протокол за дискредитацию армии РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом он сам сообщил в социальной сети "ВКонтакте".

"Гражданин Жебелев Д.Г. 06.03.2022 года в 13 часов 54 минуты посредствам социальной сети "Вконтакте" на своей персональной странице под названием "Дмитрий Жебелев" опубликовал текстовую запись <…>, чем <…> осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации", – говорится в тексте документа.


Теги: Дмитрий Жебелев, Дедморозим, административная ответственность, дискредитация армии



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