В Москве блогер Бил получил реальный срок за ДТП

Блогер Эдвард Бил приговорён к реальному сроку и взят под стражу в зале суда. Речь идёт о повторном рассмотрении дела о ДТП.

Он наказан одним годом и двумя месяцами колонии общего режима, пишет ТАСС. Приговор может быть обжалован.

Напомним, 1 апреля 2021 г. на Садовом кольце спорткар "Audi RS6" Била на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с несколькими машинами. Потерпевшей по делу проходит консультант Госдумы Мария Артёмова. Она попала с тяжёлыми травмами в больницу, где остаётся до сих пор. В июле 2021-го Пресненский суд назначил блогеру два года ограничения свободы и лишил его водительских прав на три года. Прокуратура Москвы обжаловала приговор, сочтя его чрезмерно мягким. В декабре 2021-го приговор был отменён, дело передано на новое судебное рассмотрение.