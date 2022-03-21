В Москве блогер Бил получил реальный срок за ДТП

21 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры о нейтралитете Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России Москва
Эдвард Бил (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;Edward Bil&quot;

В Москве блогер Бил получил реальный срок за ДТП

Блогер Эдвард Бил приговорён к реальному сроку и взят под стражу в зале суда. Речь идёт о повторном рассмотрении дела о ДТП.

Он наказан одним годом и двумя месяцами колонии общего режима, пишет ТАСС. Приговор может быть обжалован.

Напомним, 1 апреля 2021 г. на Садовом кольце спорткар "Audi RS6" Била на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с несколькими машинами. Потерпевшей по делу проходит консультант Госдумы Мария Артёмова. Она попала с тяжёлыми травмами в больницу, где остаётся до сих пор. В июле 2021-го Пресненский суд назначил блогеру два года ограничения свободы и лишил его водительских прав на три года. Прокуратура Москвы обжаловала приговор, сочтя его чрезмерно мягким. В декабре 2021-го приговор был отменён, дело передано на новое судебное рассмотрение.

Теги: Эдвард Бил, блогер, приговор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.02.2022 16:10 Мск Суд не стал арестовать блогера Била из-за найденного Instagram-аккаунта
Ранее 16.12.2021 15:19 Мск Суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП
Ранее 06.08.2021 12:59 Мск Потерпевшая в ДТП с блогером Билом попросила взыскать с него более 1,7 млн
Ранее 23.07.2021 14:48 Мск Прокуратура обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП
Ранее 14.07.2021 15:31 Мск Гособвинитель просит для Эдварда Била два года ограничения свободы
Ранее 14.05.2021 11:50 Мск Блогер Бил подписал соглашение с пострадавшей в ДТП
Ранее 08.04.2021 14:13 Мск Блогер Бил собрался продать все свои машины, чтобы помочь пострадавшей в ДТП
Ранее 03.04.2021 15:08 Мск Предполагаемый виновник ДТП на Садовом кольце избежал даже домашнего ареста


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети