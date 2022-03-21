21 Марта 2022
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Общество В России
Дети с телефонами (2021) | Фото: Накануне.RU

Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram – Генпрокуратура

Если американскую компанию Meta признают в России экстремистской и запретят, это не повлечет за собой наступление какой-либо ответственности для россиян, использующих продукты Meta – соцсети Facebook и Instagram (обе уже заблокированы в России). Об этом заявил в Тверском районном суде представитель Генпрокуратуры, он поддерживает иск надзорного ведомства о признании компании Марка Цукерберга экстремистской. Также ответственность не будет распространяться на юрлица, использующие соцсети.

"Использование продуктов компании Meta физическими и юридическими лицами не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности. Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta", - отметил представитель ГП.

При этом Meta в случае признания экстремистской организацией не сможет вести коммерческую деятельность и открывать представительства в РФ. Примечательно, что Генпрокуратура просит сделать исключение для WhatsApp – мессенджера, принадлежащего Meta. Им разрешат пользоваться и не будут блокировать.

ФСБ в суде предложила в случае запрета Meta в России начать исполнять это решение немедленно, не дожидаясь вступления в законную силу.

Ранее суд отклонил просьбы представителей интересов Meta. Они просили отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры, чтобы подготовить позицию; прекратить судебное производство в России, поскольку Meta — иностранная компания, и иск должен рассматриваться по месту ее регистрации, то есть в США; назначить лингвистическую экспертизу.

Теги: meta, instagram, facebook, суд, генеральная прокуратура. экстремизм



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Развитие сюжета:

Ранее 21.03.2022 13:46 Мск Meta заявила, что больше не разрешает хейтить российские власти и военных

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Ранее 21.03.2022 11:44 Мск Суд в Москве начал рассматривать иск о признании Meta экстремистской организацией


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