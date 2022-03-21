Песков: Эмбарго на российскую нефть ударит по всем

Решение ввести эмбарго на поставки российской нефти повлияет на мировой рынок и ударит по всем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, эта мера "очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобалансы на европейском континенте", передает ТАСС.

Представитель Кремля предупредил, что европейцам при этом "придется тяжело", а "американцы останутся при своих - это очевидно».

Ранее Reuters сообщило, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, решается вопрос о возможности ввода нефтяного эмбарго в отношении Москвы.

Отмечается, что, несмотря на четыре этапа жестких санкционных мер, Россия "не изменила курс в отношении Украины".