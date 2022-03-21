На Среднем Урале управляющий складом осужден за растрату более 6 млн рублей

На Среднем Урале суд вынес приговор 32-летнему жителю Березовского. Мужчину признали виновным в растрате в особо крупном размере и отправили его в колонию.

Читайте также: Бывший начальник колонии на Урале получил срок за взятки от заключенных

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2019 году уралец работал управляющим складом, а также менеджером организации по продаже запасных частей к лесозаготовительной и сельскохозяйственной технике. Как показало расследование, хитрый менеджер продавал клиентам дорогостоящие запчасти по заниженной цене, минуя кассу своего работодателя.

"Имея положительную деловую репутацию, а также доступ к товарно-материальным ценностям, злоумышленник долгое время скрывал незаконную деятельность, поскольку акты ревизии он составлял самостоятельно. Полученные в результате растраты свыше 6 млн рублей были им потрачены на погашение кредитов, покупку автомобилей и семейные туристические поездки", - рассказали в прокуратуре.

Березовский городской суд вынес мужчине свой приговор: два года лишения свободы. Отбывать срок уральцу предстоит в исправительной колонии общего режима.