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Общество Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале управляющий складом осужден за растрату более 6 млн рублей

На Среднем Урале суд вынес приговор 32-летнему жителю Березовского. Мужчину признали виновным в растрате в особо крупном размере и отправили его в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2019 году уралец работал управляющим складом, а также менеджером организации по продаже запасных частей к лесозаготовительной и сельскохозяйственной технике. Как показало расследование, хитрый менеджер продавал клиентам дорогостоящие запчасти по заниженной цене, минуя кассу своего работодателя.

"Имея положительную деловую репутацию, а также доступ к товарно-материальным ценностям, злоумышленник долгое время скрывал незаконную деятельность, поскольку акты ревизии он составлял самостоятельно. Полученные в результате растраты свыше 6 млн рублей были им потрачены на погашение кредитов, покупку автомобилей и семейные туристические поездки", - рассказали в прокуратуре.

Березовский городской суд вынес мужчине свой приговор: два года лишения свободы. Отбывать срок уральцу предстоит в исправительной колонии общего режима.

Теги: растрата, суд, приговор, Средний Урал



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