21 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
(2019) | Фото: форум Утро

Трое военных из Челябинской области погибли в ходе спецоперации на Украине

Трое военных из Челябинской области погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, передает корреспондент Накануне.RU.

Магнитогорец Алексей Кузьмин погиб при выполнении боевой задачи. Сегодня в городе проходит прощание с военнослужащим. В администрация города сообщили, что окажут всю необходимую помощь родственникам погибшего.

Также стало известно о гибели жителя Дербишевского сельского поселения Аргаяшского района Павла Паненышева. "Он погиб, выполняя свой долг, защищал будущее своей страны. Разделяю огромную боль утраты с мамой Минслыу апай, с родственниками, его друзьями, одноклассниками по Дербишевской школе, всеми, кто любил этого сильного, смелого, доброжелательного и открытого парня", - рассказала жительница Дербишевского поселения Гульнара Бикова.

В администрации Уйского района сообщили о гибели механика-водителя танка Т-72 90-ой танковой дивизии ефрейтора контрактника Артема Новикова во время проведения специальной военной операции.

Теги: военные, спецоперация,



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