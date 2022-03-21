Трое военных из Челябинской области погибли в ходе спецоперации на Украине

Трое военных из Челябинской области погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, передает корреспондент Накануне.RU.

Магнитогорец Алексей Кузьмин погиб при выполнении боевой задачи. Сегодня в городе проходит прощание с военнослужащим. В администрация города сообщили, что окажут всю необходимую помощь родственникам погибшего.

Также стало известно о гибели жителя Дербишевского сельского поселения Аргаяшского района Павла Паненышева. "Он погиб, выполняя свой долг, защищал будущее своей страны. Разделяю огромную боль утраты с мамой Минслыу апай, с родственниками, его друзьями, одноклассниками по Дербишевской школе, всеми, кто любил этого сильного, смелого, доброжелательного и открытого парня", - рассказала жительница Дербишевского поселения Гульнара Бикова.

В администрации Уйского района сообщили о гибели механика-водителя танка Т-72 90-ой танковой дивизии ефрейтора контрактника Артема Новикова во время проведения специальной военной операции.