"Уралвагонзавод" собрал несколько грузовиков гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Рабочие Уралвагонзавода собрали и направили в Донбасс первую партию гуманитарной помощи. Об этом на своей странице в социальных сетях написал депутат Госдумы Константин Захаров. По его словам, грузовики выехали из Нижнего Тагила в минувшую субботу.

"На Уралвагонзаводе уже собрали почти 40 тонн гуманитарного груза. Сегодня первые заводские Камазы отправятся на Донбасс. Все работники предприятий концерна Уралвагонзавод очень живо откликнулись и готовы оказывать братскому народу любую помощь, потому что #СвоихНеБросаем!!" - написал Захаров.

В мэрии Нижнего Тагила также сообщили о готовности оказать помощь - фура с гуманитарной помощью также отправится в ДНР напрямую, минуя сборочный пункт в Екатеринбурге. Напомним, что 14 марта город уже направил в Донбасс две машины с вещами первой необходимости.

Также власти Нижнего Тагила решили поддержать спецоперацию на Украине, превратив ночные дороги в гигантскую букву "Z".