Путин встретится с главой Ямала

Президент Владимир Путин проведёт встречу с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.

"Публичной будет одна из встреч, Путин продолжает работу с регионами. Сегодня глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов будет у президента. Разговор по региональным делам", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Песков добавил, что у президента также "постоянно идут" непубличные рабочие встречи и внутренние совещания. Кроме того, у главы государства на понедельник запланировано несколько международных телефонных разговоров. Путин работает в Кремле.