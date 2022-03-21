21 Марта 2022
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Экономика Ямало-Ненецкий АО В России
Вадим Шумков, Дмитрий Артюхов, Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Путин встретится с главой Ямала

Президент Владимир Путин проведёт встречу с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.

"Публичной будет одна из встреч, Путин продолжает работу с регионами. Сегодня глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов будет у президента. Разговор по региональным делам", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Песков добавил, что у президента также "постоянно идут" непубличные рабочие встречи и внутренние совещания. Кроме того, у главы государства на понедельник запланировано несколько международных телефонных разговоров. Путин работает в Кремле.

Теги: Дмитрий Артюхов, Владимир Путин



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