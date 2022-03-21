Песков: Москва негативно отнесется к идее "миротворческой миссии" стран НАТО на Украине

Москва негативно относится к идее "миротворческой миссии" какой-либо из стран НАТО на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, на это ранее уже указывал российский лидер Владимир Путин в своем ночном обращении к гражданам России 22 февраля.

Ранее постпред США при ООН заявил о том, что Вашингтон не собирается отправлять свои войска на Украину, но возможно, это могут сделать другие страны НАТО, передает РИА Новости.

Напомним, Министерство иностранных дел России дало понять, что в Москве отрицательно относятся к идее введения миротворческого контингента ООН на Донбасс. В ведомстве подчеркнули, что ситуация полностью контролируется российскими военными.