21 Марта 2022
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Политика
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Песков: Москва негативно отнесется к идее "миротворческой миссии" стран НАТО на Украине

Москва негативно относится к идее "миротворческой миссии" какой-либо из стран НАТО на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, на это ранее уже указывал российский лидер Владимир Путин в своем ночном обращении к гражданам России 22 февраля.

Ранее постпред США при ООН заявил о том, что Вашингтон не собирается отправлять свои войска на Украину, но возможно, это могут сделать другие страны НАТО, передает РИА Новости.

Напомним, Министерство иностранных дел России дало понять, что в Москве отрицательно относятся к идее введения миротворческого контингента ООН на Донбасс. В ведомстве подчеркнули, что ситуация полностью контролируется российскими военными.

Теги: песков, украина, нато



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