Израильские политики возмущены упреками Зеленского в адрес страны

Многие израильские политики возмущены видеообращением Владимира Зеленского, в котором он упрекнул Израиль в нежелании помогать Украине бороться с Россией.

Зеленский выступил по видеосвязи перед Кнессетом, он упрекнул Израиль в равнодушии и призвал поставить киевскому режиму вооружение и ввести санкции против России. А российскую спецоперацию на Украине сравнил с уничтожением евреев во время Второй мировой войне. Он договорился до того, что Россия якобы стремится к окончательному решению украинского вопроса, как когда-то Третий Рейх стремился к окончательному решению еврейского вопроса. А украинцы в Великой Отечественной войне спасали евреев, поэтому те им должны.

"Можете ли вы объяснить, почему мы до сих пор обращаемся ко всему миру, ко многим странам о помощи. К вам обращаемся за помощью, даже об элементарных визах. Что это – безразличие, расчет или желание посредничества между двумя сторонами? Предупрежу только об одном: безразличие убивает, расчеты часто ошибочны, а посредничество может быть между государствами, но не между добром и злом. Вы можете помочь защитить нашу жизнь, жизнь украинских евреев. Можно долго спрашивать, почему мы не можем получить от вас оружие или почему Израиль не ввел мощные санкции против России, почему не давит на российский бизнес, но ответ все равно выбирать вам, уважаемые братья и сестры. И вам с этим ответом потом жить, народ Израиля", - сказал с плохо скрываемым упреком Зеленский.

Депутат Кнессета Симха Ротман возмутился этим выступлением.

"Я не понимаю по-украински, но, если перевод, который я услышал, верен, Зеленский просил нас вести себя с украинцами так, как они вели себя с нами 80 лет назад. Извините, думаю, нам придется отклонить его просьбу. Все-таки мы моральная нация", - написал Ротман.

Министр связи Йоаз Гендель призвал не искажать историю. Депутат Юваль Штайниц (Ликуд) сказал, что речь Зеленского на грани отрицания холокоста. Сравнением украинского и еврейского "вопросов" возмутились многие политики.

"Это возмутительное сравнение. Зеленский исказил вину его страны за участие в уничтожении евреев. Украинцы убивали евреев, много евреев", - приводит слова министров израильский "9 канал".

"Холокост – это все что угодно, кроме подходящей причины для того, чтобы Израиль давал оружие Украине", – отметил пресс-секретарь еврейской общины Хеврона Ишай Флейшер.

Телеграм-канал "Голос Израиля" пишет, что Зеленский перешел грань.

"Политический эшелон Украины омерзителен в своей безграничной наглости, привыкший только брать и ничего не давать взамен. Сколько раз в ООН Украина поддержала сторону Израиля в конфликте с арабскими террористами, напомните, пожалуйста?.. Никто не будет поучать Израиль человечности или критиковать "равнодушие", и тем более Украина! Речь и антиизраильское поведение политического эшелона Украины возмутили весь народ Израиля и все политические лагеря в Израиле как с права так и слева, депутаты и министры возмущены отношением и требованиями Зеленского", - написал канал, который напомнил позицию Украины по многим чувствительным для Израиля вопросам.