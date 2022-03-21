В Копейске в результате пожара в квартире погибли двое мужчин

В поселке Старокамышинский Копейска в результате пожара в двухэтажном жилом доме погибли два человека.

Возгорание произошло сегодня ночью в доме по улице Коммунистическая. Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, горела квартира на втором этаже. Огнеборцы в считанные минуты провели эвакуацию жителей в количестве 8 человек и ликвидировали возгорание.

В ходе тушения пожара были обнаружены двое мужчин без признаков жизни.

Причину возгорания установят специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы.