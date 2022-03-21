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Общество Свердловская область
(2021) | Фото: admtyumen.ru

Мэр Екатеринбурга рассказал, какие строительные работы ожидает город

2022 год не станет для Екатеринбурга исключением в благоустройстве городских территорий: от строительства образовательных учреждений, до организации велодорожек. Об этом рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, отвечая на вопросы горожан в новом выпуске "Вечернего Екатеринбурга".

Некоторые из них выразили сомнение в необходимости велодорожек на всех улицах, однако подчеркнули, что по-настоящему эффективными они будут только при организации двух полос движения.

"В конце прошлого года разработан стандарт комплексного благоустройства улиц, где есть решения по велосипедной инфраструктуре: уверяю, что два велосипедиста смогут разъехаться. Одним из пилотных проектов по внедрению нового стандарта станут улицы Энгельса, Гоголя и Карла Маркса", - заверил Алексей Орлов.

Вопросы о дорогах возникли и у других жителей. Так, например, в Солнечном, по словам мэра, уже запланированы новые объекты улично-дорожной сети: будет проложена улица Любви, затем улица Счастливая. Градоначальник заявил, что после завершения строительства по улице Любви планируется запустить два автобусных маршрута. Проект планировки также предусматривает расширение уже существующей дороги до четырех полос и строительство трамвайной линии от центра до микрорайона. Все работы планируется завершить в 2023 году.

В этом же году работы будут завершены на дороге по улице Чкалова - от Краснолесья до Вонсовского. Также в 2022 году стартует строительство школы №41, а сразу после финансирования - и гимназии №40 в Октябрьском районе, вся необходимая документация уже подготовлена.

Алексей Орлов отметил, что в Екатеринбурге на протяжении двух лет реализуется проект "Спорт в каждый двор", в рамках которого во дворах домов появляются спортивные площадки. Они же зимой и превращаются в "домашние катки" для детей и взрослых.

"В текущем году к ремонту намечено 7 спортивных площадок разного функционального назначения, есть среди них и катки. Подобные площадки находятся в открытом доступе. Что касается имеющихся, но не залитых катков - здесь дело за инициативой жителей близлежащих домов", - отметил Алексей Орлов.

Алексей Орлов во время передачи машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины Екатеринбургу(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: Екатеринбург, строительные работы, ремонт, благоустройство, Орлов



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