ВС РФ нанесли удар по центру подготовки иностранных наемников под Ровно

Российские военные ликвидировали на Украине более 80 иностранных наемников и националистов, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования был нанесен удар по Центру подготовки иностранных наемников и националистов на полигоне Новая Любомирка в Ровенской области.

20 марта сообщалось о ракетном ударе по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области. Уничтожено более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников.

13 марта на Яворовском полигоне был уничтожен центр подготовки иностранных наемников.