21 Марта 2022
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Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Тюменку оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию армии

Жительницу Тюменской области оштрафовали на 30 тыс. руб. за публичные действия, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Нарушение выявили сотрудники полиции.

"Полицейские незамедлительно пресекли противоправные действия и составили в отношении нарушительницы протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности", - говорится в сообщении.

Административное правонарушение было рассмотрено в суде.

Теги: дискредитация, вооруженные силы РФ, штраф



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