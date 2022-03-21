Тюменку оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию армии

Жительницу Тюменской области оштрафовали на 30 тыс. руб. за публичные действия, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Нарушение выявили сотрудники полиции.

"Полицейские незамедлительно пресекли противоправные действия и составили в отношении нарушительницы протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности", - говорится в сообщении.

Административное правонарушение было рассмотрено в суде.