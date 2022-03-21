В ДТП с участием "скорой" в Екатеринбурге пострадали семь человек

В Екатеринбурге выясняются все обстоятельства ДТП с участием автомобиля "скорой помощи".

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария произошла сегодня утром около дома №8 на улице Крауля. По предварительной информации, водитель "скорой" с включенными световыми и звуковыми сигналами выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с "Мицубиси Лансер". От удара иномарку отбросило на ограждение и дорожный знак, которые нанесли травмы стоящим на тротуаре пешеходам.

В результате ДТП пострадали семь человек: водитель и два медицинских работника из "скорой", водитель и пассажир "Лансера", а также два пешехода. Всех с травмами различной степени тяжести развезли по городским больницам.

Как выяснили в ГИБДД, машиной "скорой помощи" управлял 50-летний мужчина со стажем вождения 30 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД за все эти годы он не привлекался. А за рулем "Мицубиси" сидел 24-летний молодой человек со стажем вождения три года, к ответственности за нарушения ПДД он привлекался уже 12 раз. Сам он пояснил, что не видел автомобиль "скорой" и якобы не слышал звуковые сигналы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. В связи со случившимся Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает водителям и пешеходам о необходимости предоставления преимущества транспортным средствам с включенными спецсигналами.