21 Марта 2022
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Политика За рубежом
китайская карикатура о торговой войне с США (2020) | Фото: sohu.com

Отношения США и Китая в тупике - Politico

Состоявшиеся на днях переговоры лидеров США и Китая только подчеркнули углубление двустороннего тупика как в вопросе России и Украины, так и в вопросе Тайваня. Об этом говорится в материале издания Politico.
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На прошлой неделе Джо Байден заявил, что он попытается заставить принудить Китай изменить позицию по Украине и антироссийским санкциям. Но разговор лишь вызвал критику Си Цзиньпина в отношении роли США в разжигании кризиса, вмешательства в дела Тайваня и возможных санкций США против Китая за его "неправильную" позицию. Видимо, состоявшийся разговор подвел черту под доброй волей двух лидеров, полагает издание.

"Что должны сделать США, так это серьезно задуматься о своей роли в украинском кризисе", - сказал пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь.

Что касается Тайваня, то США намерены вскоре признать Тайвань независимым государством, для чего на остров приезжала высокопоставленная делегация из США. В Пекине это вызывает раздражение.

“Некоторые люди в США посылают неправильные сигналы силам "независимости Тайваня", что очень опасно", - сказал Си Цзиньпин Байдену.

Китаевед Николай Вавилов считает, что после этого разговора контакты между лидерами Китая и США и вовсе могут оказаться замороженными, так как взаимное недовольство достигло максимума.

Теги: США, Китай



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