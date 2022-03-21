Мэру Екатеринбурга пожаловались на недобросовестную уборку снега

Жители Екатеринбурга пожаловались градоначальнику Алексею Орлову на недобросовестную работу коммунальщиков в уборке снега. В рубрике "Острые вопросы" газеты "Вечерний Екатеринбург" горожане рассказали мэру о своем недовольстве, после чего глава города пообещал лично разобраться в ситуациях.

"Алексей Валерьевич, заставьте своих подчиненных из Октябрьского района работать уже! В школу №7 дети пройти не могут по переулку Шорный, дорога завалена снежным месивом глубиной 15-20 см", - пожаловался один из горожан. В ответ Орлов заверил, что взял ситуацию на контроль и пообещал, что дорогу будут чистить регулярно.

Жители Сортировки также рассказали мэру о том, как дорожники при чистке пешеходного моста на Бебеля сбрасывают снег прямо на машины. Градоначальник поблагодарил за информацию, добавив, что по данному факту будет проведена проверка.

Были и жалобы на несвоевременный вывоз снега с газонов и тротуаров. Горожане поинтересовались, хватает ли городу спецтехники. На это градоначальник заверил, что на балансе районных ДЭУ находится порядка 400 коммунальных машин.

"В этом году город приобретает 79 единиц автопарка. Первая партия, в состав которой вошли 4 бульдозера, 5 снегопогрузчиков, 3 специализированных прицепа и грузовая автомашина с краном-манипулятором, уже прибыла", - заключил Орлов.

Напомним, что из-за циклонов, прорывающихся из акватории Северной Атлантики, в Екатеринбурге ближайшие дни ожидается снегопад, временами переходящий в дождь. Сегодня осадки будут идти целый день, из-за чего Госавтоинспекция уже успела предупредить горожан об опасной обстановке на дороге.