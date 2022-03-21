Бастрыкин потребовал возбудить дело против украинского врача за призыв к насилию над пленными

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против украинского врача Геннадия Друзенко, призвавшего к насилию против пленных российских военных.

Как сообщили в СКР, решается вопрос об объявлении медика в международный розыск.

Ранее руководитель украинского проекта "Мобильный госпиталь" в прямом эфире украинского телеканала дал указание дал врачам мобильных госпиталей "кастрировать раненых российских пленных".

Ранее Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России проверить лидеров националистических формирований и пособников СБУ, взятых в плен в украинском городе Изюм, на причастность к совершению преступлений в отношении мирного населения Донбасса и Украины.