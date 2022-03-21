Суд в Москве начал рассматривать иск о признании Meta экстремистской организацией

Ранее Роскомнадзор заблокировал в России соцсети Facebook и Instagram.

По данным российских СМИ, иск рассматривает лично председатель суда Ольга Солопова. В заседании участвуют два прокурора, представители ФСБ и Роскомнадзора. Интересы Meta представляют два адвоката.

Иск подала Генпрокуратура РФ. Она добивается запрета деятельности Meta на территории России.

Тверской суд Москвы сегодня рассматривает иск о признании американской компании Meta (в нее входят Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией.





