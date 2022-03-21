Суд в Москве начал рассматривать иск о признании Meta экстремистской организацией
Тверской суд Москвы сегодня рассматривает иск о признании американской компании Meta (в нее входят Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией.
Иск подала Генпрокуратура РФ. Она добивается запрета деятельности Meta на территории России.
По данным российских СМИ, иск рассматривает лично председатель суда Ольга Солопова. В заседании участвуют два прокурора, представители ФСБ и Роскомнадзора. Интересы Meta представляют два адвоката.
Ранее Роскомнадзор заблокировал в России соцсети Facebook и Instagram.