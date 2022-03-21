"Единороссы" отказались отменить уголовную статью за несанкционированные митинги и акции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отказался поддержать альтернативные законопроекты коммунистов (Рашкин, Парфенов, Алимова) и "справедливоросса" Сергея Шаргунова, предлагавшие отменить так называемую "дадинскую статью" – статью 212.1 УК РФ, предполагающую тюремные сроки за повторное нарушение правил проведения митингов.

Автор одного из законопроектов Денис Парфенов на заседании комитета заявил, что "те цели, которые были заявлены при изменении антимитингового законодательства, не достигнуты", и что "никакой необходимости усиливать ответственность нет".

"Имеют место не самые приятные юридические коллизии, повторное применение ответственности за административные статьи в повторном, уголовном порядке. Избыточность и несоразмерность наказания правонарушению. Люди получают реальные сроки. Это абсолютно чрезмерно. Криминальной составляющей тут нет, поэтому непонятно, почему такие правонарушения считаются уголовными", - сказал коммунист. Он добавил, что необходимость отмены "дадинской статьи" поддерживают самые разные силы, в том числе российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Появляется стремление политической системы ограничить конституционное право граждан собираться без оружия и проводить собрания, - отметил депутат Госдумы. - правоохранители иногда начинают действовать неадекватным образом. После собраний в Троицком лесу (граждане в Москве выступают против застройки лесопарковой зоны – прим. ред.) на некоторых людей составили уже по несколько протоколов – это грозит мгновенным преобразованием административной статьи в уголовную".

"Власти следовало бы сделать в текущей непростой ситуации шаг на встречу людям, чтобы недовольство не копилось", - предупредил Парфенов.

С ним не согласен "единоросс" Дмитрий Вяткин.

"Удивительно, что коллеги именно сейчас настаивают на отмене этой статьи. В свое время именно эта статья остудила многие горячие головы. Движение белоленточников молодежи заявляло: идите прыгайте на площадях, а штрафы мы за вас заплатим. Было очевидно, что без ужесточения законодательства нам остановить волну попыток раскачать страну остановить не удалось, - сказал Вяткин. - Сейчас, когда проводится специальная военная операция на Украине, западные страны высказываются за проведение таких акций в России, чтобы повлиять на мнение властей? Мы еще должны дальше проводить дискуссию? Давайте подумаем, время ли сейчас рассматривать этот законопроект. Эта инициатива не может быть поддержана исходя из моих аргументов".

Коммунистка Анжелика Глазкова напомнила судьбу социалиста Николая Платошкина и возразила: "Платошкин не был белоленточником, на площадях не прыгал, а человек осудили на уголовную статью за то, что он имеет свое мнение".

"Не стоит смешивать политическую и юридическую ситуацию. Наша инициатива была внесена еще летом 2020 года. И только сейчас у Госдумы дошли до нее руки. А самое главное – если есть проблемы во внешней политике, если есть основания полагать, что есть силы, настроенные на разрушение стабильности – есть у государства все инструменты, работайте, пусть люди в погонах решают свои задачи, но не надо делать жертвами простых людей. Если люди возмущены и выходят на улицу, надо их слушать, надо с ними работать, а не хватать сразу и тащить в кутузку", - добавил Парфенов.

Глава комитета Павел Крашенинников согласился со своим однопартийцем Вяткиным: "Я тоже считаю, что рассмотрение вопроса не очень своевременно".

В итоге комитет рекомендовал не поддерживать законопроекты, отменяющие "дадинскую статью".