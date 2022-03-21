В Нижнем Тагиле рухнул козырек многоквартирного жилого дома

В Нижнем Тагиле произошло ЧП: обрушился козырек многоквартирного жилого дома.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в воскресенье вечером в доме № 3/3 по улице Юности: там произошло обрушение козырька входной группы в подъезд. По счастливой случайности, никто не пострадал. Как уже выяснили в надзорном ведомстве, обслуживание данного многоквартирного дома осуществляет ООО "УК "Первый региональный оператор".

Сейчас прокуроры проводят свою проверку совместно со специалистами департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области и администрации Нижнего Тагила. В частности, будет дана правовая оценка действиям управляющей компании по надлежащему содержанию общедомового имущества.

По результатам проверки в ведомстве обещают принять соответствующие меры прокурорского реагирования.