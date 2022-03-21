В Челябинске подорожали крупы и соль

В Челябинске зафиксировали рост цен на рис, пшено, муку, соль и морковь. Об этом на аппаратном совещании рассказал вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сотрудниками управления по торговли и услугам со 2 марта проводится ежедневный мониторинг розничных цен на основные продукты питания в торговых сетях по 18 позициям продовольственных товаров. За неделю выявлен рост цен на рис, пшено, муку, соль, морковь", - рассказал он.

Напомним, губернатор Алексей Текслер рассказал, что договорился с торговыми сетями о том, что на группу товаров первого спроса будет минимальная наценка 5%. Это позволит сдерживать цены. Будут в регионе бороться и с перекупщиками.