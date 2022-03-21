В Екатеринбурге собираются решить проблему с тополиным пухом

В этом году в Екатеринбурге посадят 259 деревьев и 2 тыс. 525 кустарников. В городе собираются решить проблему с тополиным пухом, хотя сами тополя убирать не будут. Обо всем этом Вечернему Екатеринбургу рассказал советник ректора УГЛТУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор и заслуженный лесовод России Сергей Залесов.

Профессор развеял слух об ошибочной высадке тополя бальзамического в послевоенное время. По его словам, именно данная порода деревьев была одной из самых устойчивых против вредных выбросов, давала большую фитомассу и, в отличие от других, росла очень быстро. Сейчас же решить вопрос с надоевшим и во многом опасным пухом можно путем замены бальзамического тополя на свердловский серебристый пирамидальный селекции Н.А. Коновалова. Такие уже стоят в Екатеринбурге на аллеях по Восточной улице.

"Это гибриды мужских особей тополя дрожащего, тополя белого и тополя Болле. Мы давно сотрудничаем с комитетом благоустройства администрации города Екатеринбурга, и я уверен, что в наших общих интересах это сотрудничество развивать и множить. Мы готовы подобрать виды, которые будут цветущими и вечнозелеными. Замечу, что и у нас, и у ботанических садов УрФУ и Академии наук накоплен колоссальный опыт, позволяющий подобрать нужный ассортимент, была бы только воля. Кроме того, у Лестеха есть лаборатория клонирования: с помощью генной инженерии лучшие кадры вуза способны из одного экземпляра растения создать тысячи, которые станут легкими города", - рассказал Залесов.

В Кировском районе планируется высадить 51 дерево и 1 тыс. 56 кустарников, в Ленинском - 62 дерева и 10 кустарников, в Чкаловском - 75 деревьев. А на территориях Верх-Исетского, Орджоникидзевского и Железнодорожного районов будут высажены 34 дерева и 1 тыс. 255 кустарников. Помимо елей и дубов черешчатых, на улицах также прибавятся яблони сибирские, груши уссурийские, клены остролистные, рябины обыкновенные, ясени пенсильванские, черемухи Маака и виргинская, вишни войлочные, сирени венгерские, шиповники, кизильник блестящий и снежноягодники.

В омоложении зеленой местности не обойдется и без вырубки старых и больных деревьев. Залесов пояснил, что вопреки возмущениям многих горожан, уборка аварийных деревьев не является бездумной и способствует спасению парков.

"Надо помнить, что почти все лесопарки уральской столицы - естественного происхождения, большинству из них много лет. И в вопросе их омоложения также нужен системный подход по исследованию растений, уборке аварийных деревьев, иначе парки просто-напросто погибнут. Как бы это ни прозвучало в свете регулярно возникающих протестов на предмет изменений в том или ином парке города, есть известная мудрость - "Лес любит звук топора". При должном научном подходе нам удастся сохранить и приумножить "зеленый каркас" Екатеринбурга", - отметил профессор.

Помочь с озеленением города решил и меценат Андрей Симановский. Он предложил городу заменить ели, высаженные около здания администрации Екатеринбурга 30 лет назад. В своем решении он опирался на мнение специалистов о высокой нагрузке на хвойные у ратуши, вдоль улицы Бориса Ельцина и у здания Екатеринбургского государственного цирка. По заверениям экологов, городская среда уже свыше 40 лет снижает жизнестойкость и декоративность этих деревьев.