В Тюменской области сегодня простятся с погибшими на Украине военнослужащими

Сегодня в Тюменской области прощаются с военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине Андреем Петровым и Никитой Анциперовичем, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

Андрея Петрова похоронят в селе Новая Заимка Заводоуковского городского округа. С Никитой Анциперовичем простились в Тюмени. Похороны проходят со всеми воинскими почестями.

Губернатор Александр Моор выразил соболезнования родным и близким павших смертью храбрых воинов.

"Наши земляки выбрали защиту Отечества делом своей жизни. Пожертвовав жизнью за безопасность России и освобождение Украины от неонацизма, они проявили мужество и героизм, остались до конца верны воинскому долгу. Светлая память о воинах-героях навсегда останется с нами", - заявил глава региона.

Напомним, ранее стало известно о гибели нескольких жителей Тюменской области. 11 марта в Ишиме похоронили рядового 22-летнего Сагындыка Кудайбергенова, который погиб во время специальной военной операции. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава Национальной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев. 13 марта простились с капитаном спецназа ГРУ Алексеем Глущаком, 15 марта - в Ишимском районе похоронили тюменского рядового Антона Лукошкова. 18 марта стало известно о гибели 21-летнего контрактника из Тюменской области, уроженца Новосибирской области Егора Дмитриева.