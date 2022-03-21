21 Марта 2022
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Происшествия За рубежом
Крушение пассажирского Boeing-737 на юге Китая (2022) | Фото: telegram-канал Mash / t.me/breakingmash

На юге Китая потерпел крушение пассажирский Boeing 737

На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Предварительно, речь идет о рейсе MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу. На борту могло находиться 133 человека. О жертвах информации нет, пишет РИА Новости.

В соцсетях начали появляться видео с места катастрофы. Судя по кадрам, самолет упал в гористой местности. По данным очевидцев, крушение произошло недалеко от города Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.

Теги: Китай, Boeing 737, крушение



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