На юге Китая потерпел крушение пассажирский Boeing 737

На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Предварительно, речь идет о рейсе MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу. На борту могло находиться 133 человека. О жертвах информации нет, пишет РИА Новости.

В соцсетях начали появляться видео с места катастрофы. Судя по кадрам, самолет упал в гористой местности. По данным очевидцев, крушение произошло недалеко от города Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.