Напавшие на вартовчанина собаки жили при производственной базе

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко во время брифинга для журналистов прокомментировал нападение стаи собак на 40-летнего мужчину, передает корреспондент Накануне.RU.

Мэр города напомнил, что нападение произошло на территории производственной базы. Он отметил, что собаки жили там, их подкармливали. Потому назвать животных в полной мере "безнадзорными" нельзя - их содержали на базе, но не надлежащим образом. Прибывшая на вызов служба отлова выяснила, что собаки не зарегистрированы, не стерилизованы и не чипированы.

Напомним, нападение произошло 13 марта. Местные СМИ сообщили, что после того, как стая накинулась на мужчину, тот попал в реанимацию. В СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность".