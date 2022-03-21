Тимченко покинул совет директоров "Новатэка"

Бизнесмен и совладелец "НОВАТЭК" Геннадий Тимченко, попавший под западные санкции, по собственному желанию покинул совет директоров компании с 21 марта. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее стало известно, что кандидатура Тимченко не вошла в список утвержденных кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров. Как уточняет "Интерфакс", оно было назначено на 21 апреля.

В конце февраля ЕС включил бизнесмена в санкционные списки, также санкции против него были введены Британией и Японией.