21 Марта 2022
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Геннадий Тимченко (2022) | Фото: Mikhail Metzel / TASS / Host Photo Agency / Pool via REUTERS

Тимченко покинул совет директоров "Новатэка"

Бизнесмен и совладелец "НОВАТЭК" Геннадий Тимченко, попавший под западные санкции, по собственному желанию покинул совет директоров компании с 21 марта. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее стало известно, что кандидатура Тимченко не вошла в список утвержденных кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров. Как уточняет "Интерфакс", оно было назначено на 21 апреля.

В конце февраля ЕС включил бизнесмена в санкционные списки, также санкции против него были введены Британией и Японией.

Теги: тимченко, новатэк



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