Минобороны: Подразделения ВДВ оттеснили из пригорода Киева украинские нацбаты

Подразделения ВДВ вытеснили с окраин Киева бойцов националистических батальонов, сообщили в Минобороны РФ.

При отступлении националисты бросили танки и бронетранспортеры, а также много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасов к ним, добавили в ведомстве.

Изъятая техника будет передана военнослужащим народной милиции ДНР и ЛНР.

Накануне Росгвардия заявила о взятии в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, а также о захвате важных документов.

Также сообщалось, что подразделения российских вооруженных сил завершают разгром националистического батальона "Донбасс".