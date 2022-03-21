Украинские власти ответили отказом на предложение оставить Мариуполь

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что от Министерства обороны России пришло официальное предложение ВСУ в Мариуполе сложить оружие в обмен на возможность выйти из города. Но Киев ответил отказом.

Выход из города без оружия должен был произойти сегодня с 9 до 11 часов утра по местному времени по согласованному маршруту. Вышедшим обещалось сохранить жизни. Ответ должен был быть получен до утра. Но, как отмечают многие эксперты, украинский режим заинтересован в максимальном затягивании конфликта, как можно бóльших разрушениях и жертвах. Поэтому ответ был ожидаемым.

"Ни о какой сдаче, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили", - сказала Верещук.

Как отмечает военный эксперт Юрий Подоляка, разведка США считает, что украинские боевики смогут сопротивляться в Мариуполе максимум несколько дней.

Вырвавшиеся из города жители сообщают, что нацисты расстреливают людей и здания, вызывая огромные разрушения в городе. При этом информацию о гуманитарных коридорах от жителей скрывают, не давая выехать и стреляя по пытающимся это сделать, а связи давно нет.