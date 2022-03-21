Украинские власти ответили отказом на предложение оставить Мариуполь

21 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры о нейтралитете Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Широкино, Мариуполь, Новоазовск (2015) | Фото: Накануне.RU

Украинские власти ответили отказом на предложение оставить Мариуполь

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что от Министерства обороны России пришло официальное предложение ВСУ в Мариуполе сложить оружие в обмен на возможность выйти из города. Но Киев ответил отказом.
Читайте также:

Выход из города без оружия должен был произойти сегодня с 9 до 11 часов утра по местному времени по согласованному маршруту. Вышедшим обещалось сохранить жизни. Ответ должен был быть получен до утра. Но, как отмечают многие эксперты, украинский режим заинтересован в максимальном затягивании конфликта, как можно бóльших разрушениях и жертвах. Поэтому ответ был ожидаемым.

"Ни о какой сдаче, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили", - сказала Верещук.

Как отмечает военный эксперт Юрий Подоляка, разведка США считает, что украинские боевики смогут сопротивляться в Мариуполе максимум несколько дней.

Вырвавшиеся из города жители сообщают, что нацисты расстреливают людей и здания, вызывая огромные разрушения в городе. При этом информацию о гуманитарных коридорах от жителей скрывают, не давая выехать и стреляя по пытающимся это сделать, а связи давно нет.

Теги: Украина, Мариуполь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети