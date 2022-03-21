21 Марта 2022
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Экономика В бывшем СССР
тбилиси (2018) | Фото: Накануне.ru

Большинство жителей Грузии поддерживают отказ властей от антироссийских санкций

Больше половины жителей Грузии (64%) поддерживают решение властей о неприсоединении к антироссийским экономическим санкциям, связанным с военной спецоперацией РФ на Украине, это данные опроса международного центра GORBI, на них ссылается грузинский телеканал "Имеди".

При этом еще треть (30,4%) респондентов не согласны с решением властей и высказываются за введение санкций.

Социологи указывают, что среди сторонников партии "Единое национальное движение" (крупнейшая оппозиционная сила в Грузии, основатель – Михаил Саакашвили) решение властей поддерживают только 25%.

Напомним, о том, что Грузия не поддержит введение экономических санкций в отношении России, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил уже 25 февраля, на следующий день после начала военной спецоперации РФ на Украине.

Он отметил, что власти Грузии внимательно следят за действиями иностранных партнеров, но и учитывают свои национальные интересы.

"Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях", - заявил глава грузинского правительства.

Теги: грузия, санкции, соцопрос



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