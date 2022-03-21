Главу Свердловского УФАС просят разобраться с резким подорожанием офисной бумаги

Председатель свердловского отделения партии "Родина" Валерий Хвостов обратился в региональное УФАС. Причиной стала резко подорожавшая бумага для офисов.

Ранее сообщалось, что офисная бумага значительно подорожала за последние дни. Как отмечает Telegram-канал "Невластный телевизор", в отдельных случаях цены на нее увеличились сразу в пять (!) раз.

Как говорится в обращении Хвостова в адрес главы Свердловского УФАС Дмитрия Шалабодова (есть в распоряжении Накануне.RU), в СМИ появилась информация о резком росте цен на бумагу для офисной техники, а также о дефиците данного товара.

"Прошу вас провести проверку данной информации и принять меры в рамках ваших полномочий", - говорится в обращении председателя свердловской "Родины".

О реакции антимонопольного ведомства пока ничего неизвестно.

Как сообщало Накануне.RU, ранее компании по доставке воды в Екатеринбурге резко подняли цены. Причины повышения в каждом отдельном случае оказались разными.