21 Марта 2022
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Экономика Свердловская область
Дмитрий Шалабодов, глава Свердловского УФАС (2020) | Фото: ТАСС

Главу Свердловского УФАС просят разобраться с резким подорожанием офисной бумаги

Председатель свердловского отделения партии "Родина" Валерий Хвостов обратился в региональное УФАС. Причиной стала резко подорожавшая бумага для офисов.

Ранее сообщалось, что офисная бумага значительно подорожала за последние дни. Как отмечает Telegram-канал "Невластный телевизор", в отдельных случаях цены на нее увеличились сразу в пять (!) раз.

Как говорится в обращении Хвостова в адрес главы Свердловского УФАС Дмитрия Шалабодова (есть в распоряжении Накануне.RU), в СМИ появилась информация о резком росте цен на бумагу для офисной техники, а также о дефиците данного товара.

Дорогая бумага(2022)|Фото: telegram-канал Невластный телевизор / t.me/nevlastny

"Прошу вас провести проверку данной информации и принять меры в рамках ваших полномочий", - говорится в обращении председателя свердловской "Родины".

О реакции антимонопольного ведомства пока ничего неизвестно.

Как сообщало Накануне.RU, ранее компании по доставке воды в Екатеринбурге резко подняли цены. Причины повышения в каждом отдельном случае оказались разными.

Теги: бумага, офис, проверка, УФАС



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