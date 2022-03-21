21 Марта 2022
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Общество В России
Марьяна Наумова (2022) | Фото: страница Марьяны Наумовой в VK / vk.com/naumova_maryana

Чемпионка мира по пауэрлифтингу Наумова - Шварценеггеру: Настоящая реальность, Арнольд, на Аллее Ангелов в Донецке

Четырехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова ответила на обращение Арнольда Шварценеггера к российскому народу.

Ранее 74-летний американский актер австрийского происхождения в своем видеообращении резко осудил проведение спецоперации ВС РФ на территории Украины. По словам знаменитости, русских обманывают. Он обвинил в происходящих событиях Кремль и высшее руководство России.

Наумова записала ответ Шварценеггеру. В нем девушка рассказала, что не раз посещала Донбасс, где рассказывала детям о нем, своем кумире. "Ребята видели в вас сильного героя, который, как они надеялись, смог бы их защитить", - сказала спортсменка.

Наумова, по ее словам, на встрече со Шварценеггером передала актеру письма детей, в которых они просили его о помощи. "Очевидно, вы не работали с этими письмами, хоть и обещали", - заявила россиянка.

"Ваше обращение основано на какой-то другой, придуманной реальности. Так часто бывает в кино. Но правда о том, что было, она в письмах, которые с 2015 года лежат у ваших помощников. Настоящая реальность, Арнольд, на Аллее Ангелов в Донецке, где каждый может прочесть имена детей, которых убили пули и мины украинской армии", - говорит Наумова в обращении.

"Реальность в том, Арнольд, что ваш Терминатор не только не защитил, не помог, не спас детей Донбасса, но даже не прочитал их писем и не разобрался", - подчеркнула спортсменка.

Девушка рассказала, что с 2014 года более 20 раз побывала на Донбассе, в "самых горячих и страшных местах", где общалась с людьми, живущими там. Наумова отмечает, что сам актер мог бы приехать и разобраться в ситуации лично. "Я приглашаю вас увидеть все своими глазами. Не вставайте на сторону Скайнета, Терминатор. Вам ли не знать, что добро должно быть с кулаками", - так завершила Наумова свое обращение к Шварценеггеру.

Теги: марьяна наумова, арнольд шварценеггер



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